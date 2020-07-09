Куклы-антистресс лицом Джорджа Флойда появились в продаже. Их шьет россиянин

Россиянин шьет кукол с лицом погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда. Он продает их по всему миру через интернет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в соцсетях рукодельник подвергся критике, а администрация отправляет его группы в бан. Поэтому для продажи товаров он создал отдельный сайт.

Помимо игрушечных кукол у россиянина можно приобрести подушки, тоже с лицом Флойда. Она идет в двух вариантах: на фоне американского флага и на фоне огня.

Сам предприимчивый мужчина не видит в своем творчестве негатива. Он называет свои творения антистрессовыми — внутри них находятся специальные гранулы. По его словам, он делает это из благих намерений — чтобы никто не забывал погибшего афроамериканца.

«Спрос рождает предложение! Без негатива никуда. он всегда есть, здесь просто его больше», — рассказали «360» в интернет-магазине по продаже творений россиянина.

В конце мая Джордж Флойд погиб от рук полицейских в США. После того, как видео его задержания попало в Сеть в Штатах начались массовые протесты в защиту темнокожего населения. Многие акции перетекали в массовые беспорядки и вандализм.