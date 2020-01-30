«Куклу-проститутку» подарили на губернаторской елке в Екатеринбурге

«Билеты на елку стоили три тысячи рублей. А подарки неэтичные. Для чего дарить девочкам китайские куклы-проститутки за 100 рублей?» — возмутилась мама одной из девочек.

Недовольная мать обратилась с жалобой в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Там ей сообщили, что сбором подарков занимались ГАНОУ СО «Дворец молодежи».

Представители организации пообещали дать комментарий после того, как будет отправлен официальный запрос.