Куклу Бен Ладена нашли в магазине игрушек в Ставрополье

Куклу, изображающую террориста № 1 Усаму бен Ладена, нашли на витрине магазина игрушек в Ставрополе. В комплекте шел автомат и флаг запрещенной в России Аль-Каиды*. За фигурку просили две тысячи рублей.

Еще накануне на витрине местного магазина игрушек красовался пластмассовый террорист. Когда покупатели подняли шум в соцсетях, администрация магазина распорядилась снять Бен Ладена с продажи и убрать с витрины. Продавцы рассказали, что к ним в торговый зал поступили два набора с главой запрещенной в России «Аль-Каиды»*. В каждом наборе — сам пластиковый бородач, одетый в белый френч и брюки, а также мобильный телефон, автомат Калашникова и черный флаг с арабской вязью, похожий на флаг террористической организации.

«Ее уже нету в продаже, сняли полностью вчера. Нам пришли, сказали — мы сняли. Из администрации пришли и сказали. А так игрушка была там в углу, за коробками. Ее кто-то нашел и сфотографировал. Фигурка была очень маленькая, лежала вот здесь и все. Никто не придал этому значения. Ни одной не успели купить, откуда они взялись — не знаю, я как пришел, они были тут уже», — рассказал «360» один из продавцов магазина.

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По словам посетителей магазина, такую игрушку детям они вряд ли бы купили. О том, что здесь продавали куклу террориста, многие узнали из соцсетей. Впрочем, по утверждениям продавцов, за то короткое время, пока кукла была в продаже, ею никто из покупателей не заинтересовался.

Усама бен Ладен — глава террористической организации «Аль-Каида*». После терактов 11 сентября 2001 года в США, когда захваченные фанатиками пассажирские самолеты были направлены на небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, именно эта организация взяла на себя ответственность за случившееся. Бен Ладен был ликвидирован в ходе спецоперации в 2011 году на территории Пакистана.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.