Общество 29 июля 2023, 21:49 Куклу Барби предложили запретить в России из-за пропаганды ЛГБТ Депутат Госдумы Бутина: кукла Барби пропагандирует нетрадиционные для России ценности elena mishlanova / Unsplash

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Куклы Барби компании Mattel нужно запретить, так как они являются двигателем ЛГБТ-повестки. Об этом РИА «Новости» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Она отметила, что детские куклы, которые появляются на российском рынке, не должны пропагандировать чуждые для страны ценности.

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«Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения», — подчеркнула Бутина.

По ее словам, куклы Барби, которые производит компания Mattel, продвигают запрещенную на территории России повестку ЛГБТ.

Ранее аналитики маркетплейса Ozon выяснили, что треть россиянок до сих пор хранят свои куклы Барби, подаренные им в детстве. Кроме этого, около половины опрошенных признали, что Барби повлиляли на формирование их вкусов в одежде и стиле.