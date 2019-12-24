Куклачев высказался за пенсии для зверей-артистов

«Должны поддерживать это дело, правильно. Они только подумали, а я уже давно сделал», — напомнил артист.

По его словам, он построил дом для кошек-пенсионеров, так как в театре их чересчур много. Это большая 45-метровая комната с «подушечками» и пластиковым потолком. Она обшита кафелем, чтобы не было запаха. Там чисто и тепло. Уже проведена батарея.

«Так что у нас кошки-пенсионеры давно обеспечены, а что им еще надо?» — задался вопросом Куклачев.