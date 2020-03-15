Куклачев рассказал, могут ли кошки и собаки переносить коронавирус

«Слава богу, на кошек и собак коронавирус не передается. Они не могут заражать людей», — сообщил он.

По словам Куклачева, с вопросами по поводу коронавируса ему уже звонили и из других стран.

По мнению циркового артиста, вирус могли распространить специально, чтобы ввергнуть «бедных китайцев» в экономический кризис.

На днях Французское санитарное агентство Anses заявило об отсутствии доказательств того, что домашние животные или скот могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.

Медики обследовали собаку жителя Гонконга, у которого подтвердился СОVID-19. Тест показал «слабо положительный» результат животного. При этом никаких симптомов заболевания не наблюдалось.

Коронавирус присутствовал на слизистой оболочке носа и в пасти собаки, однако не размножался. Поэтому животное не было инфицировано и не передавало вирус другим.