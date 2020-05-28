Куклачев рассказал, как поступить с заразившейся коронавирусом кошкой

Коронавирус является давно известной у кошек болезнью. Однако владельцу питомца ничего не угрожает, инфекция представляет опасность для сородичей животного.

Об этом народный артист РСФСР, руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев рассказал в беседе с НСН. По его словам, коронавирус у кошек — давно известная болезнь, которую называют «кошачьим гриппом».

«Если кошка больная, ее просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку», — рассказал артист. По словам дрессировщика, кошек, которых взяли с улицы, в театре из-за этого сажают на двухмесячный карантин.

Кроме коронавируса у кошек также можно обнаружить СПИД, белокровие и большое количество болезней, о которых раньше никто не знал, напомнил Куклачев.

Дрессировщик не советует специально брать кровь на коронавирус у животного. По его словам, кошка, живущая в квартире с хозяевами, угрозы не представляет. Как отметил Куклачев, даже будучи инфицированным, животное может прожить 15-20 лет. «Но она разносчик заболевания. Заразит другую кошку — та «копыта откинет», — предупредил артист.

Куклачев также призвал россиян не паниковать из-за сообщений о коронавирусе у кошек, посетовав при этом, что некоторые хозяева со страху избавляются от своих питомцев.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердили у пятилетней кошки в России. Однако данные не внесли в официальный список. В Роспотребнадзоре напомнили, что человек не может подхватить инфекцию от домашнего питомца. По словам специалистов, у домашних животных вирус может появиться только от инфицированных хозяев.