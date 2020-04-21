Куклачев оценил версию о передаче коронавируса между животными

«Я уже 30 лет знаю, что грипп, а коронавирус это и есть одна из его разновидностей, только более своеобразная. У кошек есть свой грипп, и он такой, что они только друг друга заражают, на человека он не переходит», — обратил внимание дрессировщик.

По его словам, у кошек есть и свой СПИД, который человеку не передается. Он добавил, что видел передачу, где китайцы выявили коронавирусную инфекцию у тигра. В связи с этим некоторые ветеринары допустили, что это может передаваться на людей.

По мнению Куклачева, подобные рассуждения — полная глупость. Услышав такие гипотезы, люди начали выбрасывать собак и кошек на улицу, проявляя тем самым страшную жестокость.

«Ни в коем случае этого не делайте, не ожесточайте свое сердце», — призвал собеседник информагентства.