Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области | 360°

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Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области

Куйвашев набрал 65,78% голосов и победил на выборах губернатора Свердловской области

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Действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержали 65,78% жителей региона. Это подтверждается данными на сайте ЦИК, представленным по итогам обработки 100% протоколов.

Куйвашев победил с большим отрывом от других кандидатов: представитель ЛДПР Александр Каптюг набрал 3,17% голосов, Александр Ивачев от КПРФ — 12,90%. Далее идет Андрей Кузнецов, представлявший партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», с 9,15% голосов, а за ним — кандидат от «Новых людей» Александр Демин (6,47%).

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Жители Свердловской области могли проголосовать до 20:00 по местному времени (18:00 по московскому времени). В регионе зафиксировали явку на выборах на уровне 25,09%.

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает прошедшую избирательную кампанию спокойной. До завершения подсчета голосов в 82 регионах России она будет контролировать весь процесс.

Свердловская область

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