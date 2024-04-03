03 апреля 2024, 13:38
«Кухня на районе»: более 50% россиян вынуждены нарушать режим питания из-за работы
Почти треть опрошенных россиян (29%) заявили, что пропускают приемы пищи несколько раз в неделю, еще 23% — ежедневно. Соответствующие результаты показал опрос службы доставки еды «Кухня на районе», сообщила «Газета.ru».
Так, 56% респондентов вынуждены нарушать режим питания из-за работы. В топ причин вошли бытовые хлопоты (36%), нехватка денег (8%), неумение готовить (4%).
Реклама
По мнению 42% участников, пропуск завтрака или обеда влияет на продуктивность. Еще 43% не замечают такой связи.
Питание
Опросы
Работа
Реклама
Реклама