Общество 03 апреля 2024, 13:38 «Кухня на районе»: более 50% россиян вынуждены нарушать режим питания из-за работы

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Почти треть опрошенных россиян (29%) заявили, что пропускают приемы пищи несколько раз в неделю, еще 23% — ежедневно. Соответствующие результаты показал опрос службы доставки еды «Кухня на районе», сообщила «Газета.ru».

Так, 56% респондентов вынуждены нарушать режим питания из-за работы. В топ причин вошли бытовые хлопоты (36%), нехватка денег (8%), неумение готовить (4%).

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По мнению 42% участников, пропуск завтрака или обеда влияет на продуктивность. Еще 43% не замечают такой связи.