Кудрявцева пошутила над охотниками за «красивыми телками» из Instagram

Юмористический ролик, осуждающий мужчин, бросающих женщин ради «красивых телок» из Instagram, записала телеведущая Лера Кудрявцева, поддержав тренд. Она напомнила таким охотникам, что в жизни подобных девушек не существует и их «охота» на них бесполезна. Видео телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Для того чтобы придать своему образу колорит, Кудрявцева выбрала для записи видеофильтр, который превратил ее в полную даму с подведенным дочерна бровями и глазами. Весь свой текст телеведущая произнесла под аудиозапись с восточным акцентом, поедая пельмени.

«Вот мужики насмотрятся на красивых телок в Instagram, а потом приходят домой и бросают своих женщин. А потом начинают искать этих красивых телок и не могут найти, потому что они есть только в Instagram, в реальной жизни их нет», — заявила Кудрявцева.

Подписчики и друзья телеведущей оценили шутку. В комментариях отметился Сергей Лазарев, который поинтересовался, не слетел ли у Кудрявцевой фильтр при записи видео. Среди других комментаторов, которые положительно оценили ролик, оказались телеведущая Лариса Гузеева и актриса Наталья Бочкарева.