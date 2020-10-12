Кудрину исполнилось 60 лет

В ходе интервью Кудрин рассказал о своих увлечениях в школьные и студенческие годы, объяснил, почему до сих пор поддерживает связь со своими бывшими одноклассниками и педагогами, и назвал проблемы, с которыми столкнулся, будучи главой Минфина. Отмечается, что Кудрин не смог закончить беседу с журналистами из-за сообщения от президента Владимира Путина.