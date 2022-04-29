Кудрин сообщил о новой поездке в Израиль

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снова поедет в Израиль для консультации с врачом. Об этом политик написал в Telegram-канале. Кудрин подчеркнул, что решил сообщить о поездке заранее, чтобы пресечь какие-либо слухи.

«Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле: еду на ранее запланированные медицинские консультации», — написала глава Счетной палаты.

Он отметил, что выступления в Госдуме в мае пройдут по плану.

Ранее Кудрин уже опровергал сообщения, что он якобы эмигрировал в Израиль. Тогда, по его словам, он ездил в Тель-Авив в отпуск, поездка была давно запланирована. После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил установить новый порядок выезда из страны для госслужащих. По его мнению, нужно, чтобы руководители правительства России, Совета Федерации, Госдумы, региональных правительств на уровне внутренних регламентов утвердили согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам.