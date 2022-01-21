Кудрин призвал создать города — соперники Москвы
Глава Счетной палаты Кудрин: в РФ нужно создать крупные агломерации в противовес Москве
Несколько больших агломераций должны появиться в России в противовес столице Москве. Это мнение на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан высказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его цитирует ТАСС.
Экономист заявил, что в настоящее время в России всего один город, способный соответствовать международному уровню — Москва. Также он отметил Санкт-Петербург.
«В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций», — заявил Кудрин. Он добавил, что на эту роль претендуют Ростов, Екатеринбург, Краснодар, Томск и Екатеринбург.
Также Татарстан в этом качестве может выступить, скооперировав вокруг себя все Поволжье, сказал Кудрин.
«Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана. Удачное расположение городов по водному пути достаточно близко», — заявил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году население Москвы приблизилось к 13 миллионам жителей.