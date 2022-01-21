Несколько больших агломераций должны появиться в России в противовес столице Москве. Это мнение на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан высказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его цитирует ТАСС.

Экономист заявил, что в настоящее время в России всего один город, способный соответствовать международному уровню — Москва. Также он отметил Санкт-Петербург.

«В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций», — заявил Кудрин. Он добавил, что на эту роль претендуют Ростов, Екатеринбург, Краснодар, Томск и Екатеринбург.

Также Татарстан в этом качестве может выступить, скооперировав вокруг себя все Поволжье, сказал Кудрин.

«Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана. Удачное расположение городов по водному пути достаточно близко», — заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году население Москвы приблизилось к 13 миллионам жителей.