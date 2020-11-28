Кудрин предрек «революцию удаленки» в госслужбе

Он уверен, что в первую очередь изменения появятся в частном бизнесе. Но даже государственную службу нововведения не обойдут стороной.

«Потому что после пандемии мы в значительной степени разрешим и сохраним режим работы в удаленном формате», — уверен Кудрин.

Также он добавил, что сейчас 70% сотрудников Счетной палаты работают дистанционно.

Регулирующий законопроект о дистанционной работе прошел второе чтение в Госдуме. После первого рассмотрения в нем появились изменения, которые вносят неудобства для сотрудников.

Ключевым изменением, которое появилось ко второму чтению, стал вопрос «права на офлайн». В первоначальной версии документа указывалось, что работодатель может позвонить, отправить сообщение или послать письмо на электронную почту работнику во время его отдыха и привлечь его к делам. Это время предлагали оплачивать по такой же норме, как и сверхурочные часы. Однако теперь в документе говорится, что любое взаимоотношение работника с работодателем включается в рабочее время.