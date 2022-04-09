Кудрин объяснил свой отъезд в Израиль

Алексей Кудрин признался, что действительно покинул Россию, но лишь на выходные. Глава Счетной палаты сообщил, что сейчас находится в Израиле, куда давно собирался поехать. Экономист написал об этом в своем Telegram-канале.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал», — не стал скрывать Кудрин.

Кудрина ждут дела в Москве, поэтому отдых будет недолгим. Уже во вторник ему предстоит выступить в Совете Федерации с отчетом о работе Счетной палаты.

Слухи об отъезде Кудрина появились после сообщений в социальных сетях, что человека, похожего на главу Счетной палаты, видели вместе с семьей в ресторане The Ritz-Carlton в Герцлии.

Израильские СМИ ранее сообщили, что Ксения Собчак вместе с сыном якобы получила гражданство еврейского государства. Сама телеведущая высмеяла эту информацию, сняв видео, на котором показала «великую реку Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе». Собчак передала всем «шалом из Подмосковья» и уточнила, что живет там уже около восьми лет.