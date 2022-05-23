Кудрин назвал срок возвращения российской экономики к росту

России понадобится от полутора до двух лет на перестройку экономики. В этот период произойдет спад ВВП, после чего возобновится рост. Как сообщило РИА «Новости», такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее он называл два года первым этапом перестройки российской экономики в условиях введенных санкций. Он подчеркивал, что для окончательного завершения процесса изменения работы экономики при сохранении введенных ограничений потребуется еще несколько лет для замещения импортных товаров.

Кудрин отмечал, что речь идет о частичном импортозамещении новых технологий и строительстве новых предприятий. Россия сохранила контракты с частью мировых рынков, которые остаются для нее открытыми, с которыми сохранилась возможность полноценного сотрудничества.