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    23 мая 2022, 14:21

    Кудрин назвал срок возвращения российской экономики к росту

    Глава Счетной палаты Кудрин оценил срок перестройки экономики в полтора-два года

    Анатолий Минкин

    России понадобится от полутора до двух лет на перестройку экономики. В этот период произойдет спад ВВП, после чего возобновится рост. Как сообщило РИА «Новости», такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

    Кудрин назвал срок возвращения российской экономики к росту

    Ранее он называл два года первым этапом перестройки российской экономики в условиях введенных санкций. Он подчеркивал, что для окончательного завершения процесса изменения работы экономики при сохранении введенных ограничений потребуется еще несколько лет для замещения импортных товаров.

    Кудрин отмечал, что речь идет о частичном импортозамещении новых технологий и строительстве новых предприятий. Россия сохранила контракты с частью мировых рынков, которые остаются для нее открытыми, с которыми сохранилась возможность полноценного сотрудничества.