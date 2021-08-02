Кудрин назвал российскую экономическую модель устаревшей

В России используют старую модель экономики, которая не создает новых товаров. В противном случае рост экономики составил бы 5%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров. <…> Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще, экспорт для российской экономики — это бесконечная вселенная», — цитирует РБК Кудрина.

Он отметил, что российской экономике могли бы помочь новое качество экспорта и наращивание внутренних инвестиций. По его словам, выход новых российских товаров на мировой рынок обеспечит хороший спрос и спровоцирует экономический рост.

В мае Кудрин рассказал, что в России планируют снизить уровень бедности к 2030 году, однако есть меры, которые позволят добиться результата за более короткий срок.