Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

Кудрин указал, что правительство тратит на социальную сферу около 11 триллионов рублей (11% ВВП) — это пенсионные выплаты, льготы для инвалидов, матерей с детьми и других категорий граждан.

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При этом глава ведомства заявил, что государство все равно сможет выделить 200 миллиардов. Однако это значит, что так или иначе, выплаты какой-либо из вышеперечисленной категории придется сократить.

«Эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям», — сказал Кудрин, добавив при этом, что следует отказаться от устаревших выплат в размере 200-300 рублей (к примеру, пособия на детей в регионах), которые никому не помогают, но только отнимают средства.