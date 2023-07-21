21 июля 2023, 14:27
«Куда увезли, не знаем». Адвокат Стрелкова не в курсе причины задержания экс-министра ДНР
Адвокат Стрелкова заявил, что не знает причину задержания экс-министра обороны ДНР
Причина задержания бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) пока неизвестна. Об этом в комментарии «360» сообщил его адвокат Александр Молохов.
«Он был задержан утром у себя в квартире в Москве, проведен личный обыск, увезен силовиками в неизвестном направлении, сейчас мы занимаемся его розыском. Требуем, чтобы ему была обеспечена квалифицированная юридическая помощь в лице тех адвокатов, которым он доверяет», — рассказал юрист.
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Молохов добавил, что Стрелкову, вероятно, будут инкриминировать экстремизм, «статью 282-ю со значком». Конкретное место задержания адвокат называть не стал, заметив, что у экс-министра много врагов, поэтому это было бы неправильно с точки зрения сохранности личных данных.
«Меня волнует, где мой клиент. Я еще пока не видел ни одного документа, а его должен предъявить следователь», — добавил собеседник «360».
О том, что Стрелкова задержали правоохранители, утром 21 июля сообщила в Telegram его супруга Мирослава Регинская.
«Дома в тот момент меня не было. Консьерж сообщал, что они вывели мужа под руки, после чего увезли в неизвестном направлении», — уточнила она.
СК РФ
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