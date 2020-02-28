«Куда угодно дойдет». Бабушка не удивилась обращению внука к Путину

Бабушка мальчика, попросившего на открытии парка развлечений «Остров мечты» президента РФ Владимира Путина о помощи, рассказала, что родители внука умерли несколько лет назад. Она оформила опеку над внуком.

Мальчик позже был переведен на семейную форму обучения и промежуточную аттестацию не сдавал. Осенью прошлого года суд отстранил бабушку от исполнения обязанностей приемного воспитателя.

Узнав, что внук попросил президента о помощи, женщина не удивилась.

«Миша куда угодно подойдет. Мне внук сам сказал: «Я пожаловался — Владимиру Владимировичу, что жить хочу с тобой. Взял и подошел! А он говорит: «Миша, я тебе помогу». Вот все, что он мне сказал», — цитирует Елену Юрьевну РИА «Новости».

Она показал журналистам двухкомнатную квартиру, в которую должен вернуться внук. Рассказал, что он закончил музыкальную школу. Женщина призналась, что у внука действительно были проблемы с учебой, но сейчас он учится хорошо. По ее словам, раньше мальчику занижали оценки.

Елена Юрьевна заявила, что всегда одевала внука как «принца Уэльского» в дорогие костюмы. Она сообщила, что хочет в письмо подробно рассказать об истории внука детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой.

Воспитанник детского дома подошел к Владимиру Путину с просьбой вернуть его бабушке 27 февраля в парке «Остров мечты». Помощник главы государства записал данные ребенка.