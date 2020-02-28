«Куда угодно дойдет». Бабушка не удивилась обращению внука к Путину
Мальчик позже был переведен на семейную форму обучения и промежуточную аттестацию не сдавал. Осенью прошлого года суд отстранил бабушку от исполнения обязанностей приемного воспитателя.
Узнав, что внук попросил президента о помощи, женщина не удивилась.
«Миша куда угодно подойдет. Мне внук сам сказал: «Я пожаловался — Владимиру Владимировичу, что жить хочу с тобой. Взял и подошел! А он говорит: «Миша, я тебе помогу». Вот все, что он мне сказал», — цитирует Елену Юрьевну РИА «Новости».
Она показал журналистам двухкомнатную квартиру, в которую должен вернуться внук. Рассказал, что он закончил музыкальную школу. Женщина призналась, что у внука действительно были проблемы с учебой, но сейчас он учится хорошо. По ее словам, раньше мальчику занижали оценки.
Елена Юрьевна заявила, что всегда одевала внука как «принца Уэльского» в дорогие костюмы. Она сообщила, что хочет в письмо подробно рассказать об истории внука детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой.
Воспитанник детского дома подошел к Владимиру Путину с просьбой вернуть его бабушке 27 февраля в парке «Остров мечты». Помощник главы государства записал данные ребенка.