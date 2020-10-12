Зюганов рассказал, куда делся портрет Ленина из его кабинета
«Здесь же — с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала», — объяснил политик.
Ранее, во время встречи с лидерами думских фракций, проходившей по видеосвязи, Путин обратил внимание на кабинет Зюганова.
«Геннадий Андреевич, у вас, смотрю за спиной — я думал портрет Ленина или Карла Маркса…» — начал президент.
Зюганов ответил, что у него есть «великолепный портрет Ленина».
«У меня Пушкин за спиной, герб Советского Союза, знамя Победы и Родина-мать — я в достойном окружении», — добавил лидер Компартии.
В интервью Зюганов сообщил, что помимо портрета у него есть бюст Ленина и набор значков, посвященных юбилею лидера революции. Эти значки «подарили лучшие хоккеиста мира».
Глава КПРФ добавил, что считает Ленина гением, который спас российскую государственность.