Зюганов рассказал, куда делся портрет Ленина из его кабинета

«Здесь же — с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала», — объяснил политик.

Ранее, во время встречи с лидерами думских фракций, проходившей по видеосвязи, Путин обратил внимание на кабинет Зюганова.

«Геннадий Андреевич, у вас, смотрю за спиной — я думал портрет Ленина или Карла Маркса…» — начал президент.

Зюганов ответил, что у него есть «великолепный портрет Ленина».

«У меня Пушкин за спиной, герб Советского Союза, знамя Победы и Родина-мать — я в достойном окружении», — добавил лидер Компартии.

В интервью Зюганов сообщил, что помимо портрета у него есть бюст Ленина и набор значков, посвященных юбилею лидера революции. Эти значки «подарили лучшие хоккеиста мира».

Глава КПРФ добавил, что считает Ленина гением, который спас российскую государственность.