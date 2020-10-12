facebook_pixel
    12 октября 2020, 01:38

    Зюганов рассказал, куда делся портрет Ленина из его кабинета

    Кирилл Фролов

    Портрет Ленина, о котором лидера КПРФ спрашивал Владимир Путин, не попал в кадр онлайн-совещания с президентом. Об этом Геннадий Зюганов заявил kp.ru.
    Зюганов рассказал, куда делся портрет Ленина из его кабинета

    «Здесь же — с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала», — объяснил политик.

    Ранее, во время встречи с лидерами думских фракций, проходившей по видеосвязи, Путин обратил внимание на кабинет Зюганова.

    «Геннадий Андреевич, у вас, смотрю за спиной — я думал портрет Ленина или Карла Маркса…» — начал президент.

    Зюганов ответил, что у него есть «великолепный портрет Ленина».

    «У меня Пушкин за спиной, герб Советского Союза, знамя Победы и Родина-мать — я в достойном окружении», — добавил лидер Компартии.

    В интервью Зюганов сообщил, что помимо портрета у него есть бюст Ленина и набор значков, посвященных юбилею лидера революции. Эти значки «подарили лучшие хоккеиста мира».

    Глава КПРФ добавил, что считает Ленина гением, который спас российскую государственность.