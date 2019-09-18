Кучерена подтвердил попытку российских спецслужб завербовать Сноудена

Адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что Эдварда Сноудена действительно пыталась завербовать ФСБ в 2013 году. Это случилось сразу после того, как американец прилетел в Шереметьево.

Сноуден прокомментировал иск США из-за публикации его мемуаров Подробнее

«Сразу после прилета его вместе с подругой из Wikileaks в Шереметьево его встретили. И он позже мне рассказал, что действительно спецслужбы предложили ему сотрудничество, но он отказался», — заявил Кучерена «Интерфаксу». Таким образом российский адвокат прокомментировал информацию, изложенную в книге Сноудена «Постоянная запись: моя история».

Кучерена затруднился ответить, предлагали ли спецслужбы сотрудничество Сноудену в дальнейшем. При этом юрист отметил, что, скорее всего, американец ему рассказал бы об этом. Ведь тогда между ними существовали доверительные отношения.

Книгу Эдварда Сноудена «Постоянная запись: моя история» презентовали в Берлине 16 сентября, продажи стартовали 17 сентября. Об этом написало РИА «Новости». В своей автобиографии бывший сотрудник ЦРУ рассказал, как изменилась его жизнь с момента, когда он обнародовал данные о слежке американских спецслужб за жителями многих стран. Издание будет доступно более чем в 20 странах.