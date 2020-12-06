«Куча кровищи»: очевидец ДТП со скорой рассказал, как неравнодушные помогли спасти пострадавших

На проспекте Мира в Москве карета скорой помощи столкнулась с Lexus RX. По предварительным данным, пострадали два медработника. Очевидец ДТП рассказал «360», что фельдшеры долго не могли вызвать себе скорую помощь.

«Как я понимаю, пострадали две девушки, больше никого не было. Скорая пустая была. Одна девушка несильно пострадала, видимо, сознание потеряла, а потом пришла в себя. У второй нормально было рассечено, куча кровищи. Я бы не сказал, что это царапины, прилично поранилась. Там висок или что-то такое. <…> Никто на самом деле не мог дозвониться до скорой. Сколько народу было — мы все звонили 112 и всем говорили: „Ждите ответа оператора“», — вспоминает мужчина.

В результате скорую себе вызвали сами пострадавшие медработники через свои каналы. Как объяснил очевидец, в руках у одной девушки был медицинский планшет, через который она и связалась. В распоряжении «360» появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что десяток неравнодушных пытаются помочь пострадавшим. Один мужчина забинтовал голову фельдшеру. Еще несколько человек вытащили медработника, находившегося без сознания, из салона. Остальные пытаются дозвониться до экстренных служб.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП машина скорой помощи перевернулась. В ведомстве также подтвердили, что пока известно только о двух пострадавших. В каком состоянии находятся пассажиры иномарки, не уточняется.