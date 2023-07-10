Общество 10 июля 2023, 15:48 КубГУ отчислил студента за недопустимое поведение в интернете Проректор КубГУ Редькин: вуз не пересмотрит решение об отчислении студента Беломыцева

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Третьекурсника Кубанского государственного университета Максима Беломыцева отчислили за «недопустимое поведение в публичном пространстве», рассказал изданию «Подъем» проректор вуза Николай Редькин. По его словам, руководство образовательного учреждения не видит оснований для пересмотра решения. Ранее в отношении студента составили административные протоколы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и за дискредитацию армии.

Редькин отметил, что в вузе считают решение об отчислении Беломыцева единственно верным. Проректор добавил, что студента надлежащим образом известили о заседании комиссии по этике, однако он отказался участвовать, а с приказом об исключении он ознакомился лично.

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«Причиной отчисления стало поведение в публичном пространстве, которое университет считает недопустимым для обучающегося», — рассказал собеседник издания.

По словам Николая Редькина, члены комиссии зафиксировали факт того, что на момент принятия решения об отчислении из вуза страницы Беломыцева в соцсетях были открыты. Доступ к информации имели все пользователи Сети. Авторы статьи напомнили, что студент критиковал проведение спецоперации и публиковал видео с макияжем.

Ранее в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних обвинили студента СПбГУ Максима Дрожжина. Он рассказал, что с жалобой на него обратились в полицию.