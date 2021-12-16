Кубанский суд вынесет наказание похитителям перекупщика автомобилей

В суде в скором времени вынесут приговор троим мужчинам, которые обвиняются в хищении 20-летнего перекупщика автомобилей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации следствия, один из обвиняемых в марте этого года обратился к перекупщику с просьбой перепродать иномарку. Разницу от полученных средств он хотел забрать себе, однако сделку завершить не удалось. В качестве компенсации он потребовал от перекупщика пять миллионов рублей.

Когда угрозы не помогли, мужчина вместе с двумя подельниками похитил «партнера» и вывез его в гараж на улицу Ангарскую. До приезда полиции мужчину подвергали пыткам.