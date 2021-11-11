Кубанский Минздрав предупредил главврачей о мошенниках

Мошенники придумали новый способ наживы: они стали чаще звонить главным врачам больниц, представляться руководителями областных и краевых ведомств и выманивать деньги. Об этом предупредил глава Минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов в Instagram.

«Участились случаи, когда главным врачам звонят мошенники, представляются кем-то из руководства краевого Минздрава и убеждают перевести деньги для каких-либо целей. Призываю проявлять бдительность», — написал чиновник.

Филиппов попросил коллег при любом сомнении звонить в полицию и Министерство здравоохранения региона.

Ранее психолог Андрей Зберовский объяснил, почему россияне часто верят телефонным мошенникам и ведутся на их уловки. По его словам, так происходит из-за недостатка информации — людям постоянно нужно напоминать об опасности обмана по телефону и призывать быть внимательными и не терять бдительность.