Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре на ближайшие три дня

Синоптики рассказали, об устойчивой теплой погоде в Краснодаре в ближайшие три дня. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на данные «Яндекс.Погоды».

В утреннее время 5 мая в Краснодаре планируется до 17 градусов тепла. Также будет заметен востчный ветер со скоростью три метра в секунду, возможны порывы до пяти. Уже днем терпературный режим сдвинется к 19 градусам тепла.

Синоптики отмечают в крае переменную облачность без серьезных осадков и температуру в диапазоне от +17 до +22. На побережье Черного моря будет сухо, температура там составит от 16-21 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать примерно 6-11 метров в секунду. Сильных осадков в четверг 6 мая и пятницу 7 мая на Кубани не ожидают. Ночью градусник термометра покажет 7-12 тепла, а днем планируется потепление до 19-24.