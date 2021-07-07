Кубанские полицейские прокатили на качелях пьяного прохожего

Сотрудники полиции Анапы убаюкали нетрезвого прохожего, аккуратно покачав его на качелях. Видео с трогательной картинкой разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, как один из полицейских аккуратно раскачивает качели с лежащим на них телом. Второй правоохранитель стоит рядом.

Подробности истории с качелями изданию «Подъем» раскрыли в пресс-службе краевого главка МВД, Там пояснили, что ничего странного в этой истории нет. Полицейские во время обхода территории обнаружили пьяного мужчину. Для него вызвали скорую. Пока медики ехали, его положили на качели.

«Ничего тут такого нет — просто качнули», — добавили в МВД.

Пользователи социальных сетей отметили, что дело происходит в районе морского порта.