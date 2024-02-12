12 февраля 2024, 14:34
«Кубанские новости»: свекла способна улучшить качество крови и очистить сосуды
Здоровое питание помогает человеку избежать преждевременного старения и защититься от множества заболеваний. «Кубанские новости» рассказали о продукте, который может заметно повысить качество крови.
Речь идет о таком корнеплоде, как свекла. Она содержит большое количество кальция и пектиновых веществ. Последние участвуют в выведении вредных микроэлементов из организма.
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Результатом употребления свеклы станет улучшение биохимического состава крови. Кроме того, овощ способен очистить сосуды, добавил сайт Utro.ru.
Питание
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