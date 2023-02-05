Общество 05 февраля 2023, 18:41 Кубанские казаки собрали 965 тонн гумпомощи с начала СВО Казаки Кубани отправили в Донбасс 965 тонн гуманитарной помощи за все время спецоперации пресс-служба администрация Краснодарского края

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Кубанские казаки организовали доставку 965 тонн гуманитарного груза в зону СВО с начала спецоперации. Только за минувшую неделю собрали свыше 60 тонн гумпомощи, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Его слова привела пресс-служба краевой администрации.

«Казаки продолжают активно собирать и отправлять гуманитарную помощь жителям ряда населенных пунктов, социальным учреждениям, добровольцам и мобилизованным из Краснодарского края. За неделю отправили более 60 тонн», — отметил он.

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В этот раз представители казачества собрали необходимые технические средства, в том числе квадрокоптеры, термобелье, продукты питания и медикаменты. По данным краевой администрации, больше всего гумпомощи собрали армавирские казаки, которые отвезли свыше 12 тонн груза жителям Мариуполя, Донецка и других городов.

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Ранее жители Подмосковья отправили участникам спецоперации микроавтобус и более 20 тонн гуманитарного груза. Главный пункт сбора и отправки гумпомощи открыли в храме Александра Невского.