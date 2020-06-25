    25 июня 2020, 17:07

    Кубань снимет часть ограничений с 27 июня

    Алена Макаренко

    Власти Краснодарского края ослабят ограничения по коронавирусу с 27 июня. На Кубани откроют рестораны с отдельным входом, заработают стоматологии и риелторы. Об этом в Telegram написал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщило ИА RNS.
    Кубань снимет часть ограничений с 27 июня

    Количество новых заболевших в регионе постепенно снижается, что позволяет снять некоторые ограничения.

    «Принято решение с 27 июня: открыть рестораны с отдельным входом. С ограничением по времени с 07:00 до 00:00 и соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора», — написал Кондратьев.

    С этой же даты откроется межмуниципальное пассажирское сообщение и авиасообщение между Краснодаром и Сочи.

    Помимо этого с 27 июня возобновят работу стоматологии и риелторы. Вновь откроются зоопарки, океанариумы, дельфинарии, объекты турпоказа.

    Фитнес-центры можно посещать только для индивидуальных тренировок, в них пока закрыты зоны питания и бассейны.

    Кроме того, возобновится работа детских садов, но только по предписанию Роспотребнадзора и с соблюдением всех санитарных норм. Ребята и персонал смогут вернуться в дошкольное учреждение только при наличии справки о состоянии здоровья и эпидокружении. Еще одно обязательное условие — измерение температуры у детей на входе в здание.

    С 27 июня также откроются храмы. В них нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.