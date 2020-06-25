Кубань снимет часть ограничений с 27 июня

Количество новых заболевших в регионе постепенно снижается, что позволяет снять некоторые ограничения.

«Принято решение с 27 июня: открыть рестораны с отдельным входом. С ограничением по времени с 07:00 до 00:00 и соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора», — написал Кондратьев.

С этой же даты откроется межмуниципальное пассажирское сообщение и авиасообщение между Краснодаром и Сочи.

Помимо этого с 27 июня возобновят работу стоматологии и риелторы. Вновь откроются зоопарки, океанариумы, дельфинарии, объекты турпоказа.

Фитнес-центры можно посещать только для индивидуальных тренировок, в них пока закрыты зоны питания и бассейны.

Кроме того, возобновится работа детских садов, но только по предписанию Роспотребнадзора и с соблюдением всех санитарных норм. Ребята и персонал смогут вернуться в дошкольное учреждение только при наличии справки о состоянии здоровья и эпидокружении. Еще одно обязательное условие — измерение температуры у детей на входе в здание.

С 27 июня также откроются храмы. В них нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.