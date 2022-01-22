Кубань накрыло гигантскими сугробами. Фото

Пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю объявила о начале круглосуточной работы оперативного штаба в связи с сильными осадками.

Затопления территории частных домовладений произошли в Славянском районе.

На данный момент подтоплено 36 придомовых территорий частных домовладений. Эвакуация не требуется, в дома вода не входила. Спасатели подготовили к развертыванию пункты временного размещения для жителей.

На территории 34 муниципальных образований в Славянске-на-Кубани введен режим повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

Жители края делятся в социальных сетях своими фотографиями «зимних» видов.

В регионе действует три экстренных предупреждения. Из-за лавин опасно находиться 22 января в горах Краснодарского края (исключая город-курорт Сочи) выше 1500 метров, сообщается об осадках с ветром до 25 метров в секунду и сильном снеге в Сочи.

Аэропорт Краснодара была закрыт по причине сильного снегопада, сообщило РИА «Новости». В ночь на 22 января задержано 15 рейсов, еще три рейса перенесли на запасные аэродромы.