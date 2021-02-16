Кто заработал на повышении цен на такси во время непогоды? Объяснил общественник

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обсудил с Общественной службой новостей повышении цен агрегаторами такси во время снегопада.

«Агрегаторы понимают только слова „прибыль“ и „доход“ с каждой конкретной поездки, поэтому текущую погодную ситуацию они всегда используют в своих интересах, чтобы заработать больше», — заметил Зотов.

Общественник заметил, что подобное поведение недопустимо. По его словам, высокая стоимость поездки в основном оседает у агрегаторов, но не сказывается на личном кошельке самого таксиста.