Кто воспитывает, тот и получает. Госдума рассмотрит правки в закон об алиментах

Закон о предоставлении алиментов могут изменить. Госдума планирует рассмотреть проект правок о равных правах мужчин и женщин, сообщили «Известия».

Правовое управление Госдумы одобрило законопроект законодательного собрания Архангельской области. Изменения поддержали в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве партий.

«Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении правового управления Госдумы.

Законопроект предлагает сделать равным доступ к алиментам для мужчин и женщин. Оба супруга в течение трех лет со дня рождения ребенка могут потребовать выплаты алиментов в судебном порядке.

«Кто его воспитывает, тот и должен получать деньги. Это правильно. Я однозначно за то, чтобы этот законопроект был принят», — заявил член фракции КПРФ Николай Арефьев.

В профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отметили, что этот законопроект устраняет правовой пробел в Конституции.