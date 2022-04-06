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    06 апреля 2022, 03:16

    Кто воспитывает, тот и получает. Госдума рассмотрит правки в закон об алиментах

    Госдума РФ рассмотрит закон о предоставлении равного доступа к алиментам обоим родителям

    Полина Созыкина

    Закон о предоставлении алиментов могут изменить. Госдума планирует рассмотреть проект правок о равных правах мужчин и женщин, сообщили «Известия».

    Кто воспитывает, тот и получает. Госдума рассмотрит правки в закон об алиментах

    Правовое управление Госдумы одобрило законопроект законодательного собрания Архангельской области. Изменения поддержали в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве партий.

    «Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении правового управления Госдумы.

    Законопроект предлагает сделать равным доступ к алиментам для мужчин и женщин. Оба супруга в течение трех лет со дня рождения ребенка могут потребовать выплаты алиментов в судебном порядке.

    «Кто его воспитывает, тот и должен получать деньги. Это правильно. Я однозначно за то, чтобы этот законопроект был принят», — заявил член фракции КПРФ Николай Арефьев.

    В профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отметили, что этот законопроект устраняет правовой пробел в Конституции.