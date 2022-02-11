«Кто-то же должен». Подавший в суд на Деда Мороза стал Гарри Поттером

Петербургский юрист Игорь Мирзоев, прославившийся после того, как подал в суд на Деда Мороза, сменил имя, чтобы творить добрые дела. Об этом он рассказал «360».

Юрист опубликовал у себя в Instagram пост, в котором сообщил, что решил изменить имя. В доказательство этому Мирзоев продемонстрировал фотографию паспорта. Кроме того, он также напомнил о ситуации, когда президент РФ Владимир Путин, выразивший желание быть адвокатом Деда Мороза в суде, посоветовал ему следить за поведением и делать больше добра.

«Я пришел к выводу что, делал мало добрых дел. Сам я 30 и 31 декабря активно дарил подарки подписчикам, мне скидывали деньги на карту и я на них покупал подарки, отправлял их подписчикам», — поделился он.

Мирзоев добавил, что Дед Мороз халатно относится к своим обязанностям. Волшебник, по его мнению, делает мало добрых дел.

«Кто-то же должен выполнять его обязанности. Я пообещал творить волшебство круглый год и делать добрые дела. Поэтому посчитал, что Гарри Поттер в полной мере отражается в моей задумке на предстоящий год», — заявил он.

Мирзоев также добавил, что никаких проблем при смене имени у него не было. Адвокат уверен, что принятое им решение не отразится на его карьере.

«Думаю, те, кто хочет получить пиар, или считает, что их незаконно обидели, или хочет привлечь внимание к делу, таких будет больше. Те, кто хочет сидеть тише воды ниже травы, наоборот, будут сторониться меня», — заверил он.

В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга ранее заявили, что не получали никаких писем от юриста из Санкт-Петербурга, который подал в суд из-за невыполненных желаний.