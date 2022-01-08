«Кто-то должен за все ответить»: политолог о том, что ждет казахские элиты после протестов

Арест бывшего руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова за подозрение в государственной измене станет первым звоночком предстоящих чисток во всех ветвях власти страны. Об этом в беседе с «360» рассказал политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

По мнению политолога, сейчас в Казахстане активно заняты поиском причин произошедшего социального взрыва, работая по нескольким направлениям, пытаясь выяснить истинные причины и экономические предпосылки протестов.

По его мнению, можно спросить, кто принимал решение и насколько они были обоснованными, но повышение стоимости газа стало катализатором ситуации.

«В любом случае, если исходить, что это повод, а не причина, будут выявлены ответственные и наказаны», — заявил политолог.

По мнению Кортунова, задержание Масимова соответствует линии поведения Токаева на выявление госизмены в высшем руководстве страны.

«Есть презумпция, что, по крайней мере часть правящей элиты если не организовала протесты, но симпатизировала и попустительствовала. Это может быть связано с клановыми или региональными интересами», — сказал общественный деятель.

Политолог уверен, что в рядах власти Казахстана будет чистка, в том числе силовых структурах. Вполне вероятно, что арест Масимова — первый сигнал к тому, что будут проводиться административные мероприятия в сторону силовиков, которых могут заподозрить в содействии протестантам.

«Было, что полицию разоружали и получали доступ к оружию. Кто-то должен за это ответить», — заявил он.

Также Кортунов считает, что рынок АЗС в Казахстане ждет большой передел. По его словам, в республике гораздо больший процент машин с газобаллонным оборудованием, чем России, это серьезный рынок. Как сказал политолог, это будет возможностью для кого-то увеличить доли, а кто-то будет вынужден уйти.