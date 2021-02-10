«Кто-то должен остановить этого матершинника!» Оренбургский пенсионер пожаловался генпрокурору на стендап Руслана Белого

Житель Оренбургской области, экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Бабинец написал заявление на имя генпрокурора РФ с жалобой на стендапера Руслана Белого и канал ТНТ. Пенсионер рассказал «360», что его оскорбило большое количество мата в выступлении комика.

Поводом для жалобы стал ролик с выступлением Руслана Белого под названием «Почему я отрастил усы», опубликованный на YouTube.

«Я в интернете, как обычно, смотрю, просматриваю новости все. Сейчас многие же позволяют себе высказываться по событиям, связанным с разным. Ну и включил — услышал, что речь идет о каких-то похоронах. Я думал, что о похоронах Ланового, ну, а потом как понеслось… Мат-перемат… Ужас тихий! <…> Я решил, что кто-то должен проявить инициативу и остановить этого матершинника», — сказал мужчина.

По его словам, он уделил просмотру около 10 минут. Его возмутило, что Белый на сцене матерится буквально через каждое слово.

«Я написал заявление на имя генерального прокурора. <…> Я прошу привлечь к административной ответственности его и канал ТНТ. Есть соответствующие виды административных правонарушений, которые, на мой взгляд, они нарушили. И в том числе прошу привлечь его к ответственности за оскорбление меня лично, как носителя русского языка. Я считаю, что его действия — это оскорбление каждого гражданина, кто, по крайней мере, уважает этот язык и считает его своим, вне зависимости от национальности, поэтому я выступаю как физическое лицо», — рассказал мужчина.

Источник фото: телеканал «360»

Руслан Белый ранее решил пошутить во время прощания с комиком Александром Шаляпиным.