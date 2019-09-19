«Кто такой Голунов?». Актер Павел Устинов признался в аполитичности

Дело Павла Устинова: актеры устроили массовый флешмоб в защиту осужденного коллеги Подробнее

Актер Павел Устинов осужден за применение насилия к сотруднику полиции. Он рассказал уполномоченному по правам человека, что оказался на территории, где проходила несогласованная акция протеста, случайно. О самом мероприятии мужчина не знал.

Потяева назвала Устинова «вторым Голуновым», но актер признался: он даже не знает, кто это. 6 июня журналиста Ивана Голунова задержали якобы с мефедроном. Позднее уголовное преследование было отменено «в связи с недоказанностью участия» в преступлении.

Голунов утверждал, что наркотики ему не принадлежали, а были подброшены. После громкого скандала два генерала полиции лишились постов.

«Я ему сказала, что вы у нас второй Иван Голунов, за которого сегодня вступаются все: общественники, культурные и политические деятели — А он говорит: А кто такой Иван Голунов? — Я говорю: Вы серьезно? — А он отвечает, что он не в курсе, вроде как не читал», — пересказала Потяева свою беседу с Устиновым.

По словам московского омбудсмена, заключенный не жалуется на условия содержания в СИЗО.