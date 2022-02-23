«Кто такие фроли и почему их 23?» Праздничные пирожные со странными надписями заметили в супермаркете Красногорска

Праздничные пирожные появились на прилавках «Ашана» в Красногорске в честь 23 Февраля. Но внимание они привлекли не из-за особого вкуса или красивого внешнего вида. На них нанесены надписи с нелепыми ошибками — то ли намеренно, то ли нет. Видео со смешными пирожными опубликовали в TikTok.

Помимо обычных надписей «Любимому папе», были и такие варианты: «23 фроля», «23 фероля».

Такие необычные пирожные вызвали бурную реакцию пользователей, которые начали активно шутить на эту тему и искать объяснение ошибкам.

«Кто такие фроли и почему их 23?» — написал один из пользователей.

«Я бы купила, хоть поржала бы», — отметил другой юзер.

Вот некоторые предположения комментаторов: «Правильно, в месяце, где мало дней, и буквы можно сократить»; «Кто-то раньше начал отмечать»; «Сынок с садика маме помогал».

Часть пользователей решили, что это стилизация под детские надписи — специально с ошибками.

Как бы там ни было, пирожные из красногорского «Ашана» прибавили праздничного настроения пользователям TikTok.