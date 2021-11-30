Кто стал миллионером: в Сочи наградили победителей конкурса «Твой ход»

С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи прошел финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход», организованный АНО РСВ и крупными работодателями, в котором приняли участие 1 000 студентов из 76 регионов России. В понедельник на торжественной церемонии закрытия были названы имена 200 победителей, которые получили премии в размере 1 млн рублей.

«Я не верю в это! Может быть, ошиблись? Может быть, здесь есть мои однофамильцы?», — описывает первые эмоции после победы Мария Смолина из Костромы. «Но сейчас вроде приходит осознание, что ты к этому стремился, ты этого ждал, и вот наконец — награда!».

В рамках финального этапа конкурса студенты при поддержке экспертов из бизнеса, опытных управленцев и партнеров конкурса работали над формулой идеального университета.

В первый день участники разделились на восемь факультетов: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и психологического здоровья — и начали создавать проекты в командах.

На факультете карьеры студентам требовалось найти ответ на вопрос, где работать и как стоить свою карьеру. На факультете науки стоял мегавызов «Как сделать науку привлекательной и ускорить путь развития молодых ученых». На факультете особых возможностей решали проблему доступности, а на факультете психологического здоровья –сознательности.

«Вообще конкурс — это большой стимул расти», — признался студент 5 курса Северного арктического федерального университета из города Архангельск Сергей Павлов. «Ведь однажды каждый человек где-то начинает стопориться, а нужно выходить на новый уровень. И как раз «Твой Ход» — это выход. Это знакомства со всей страны, причем как твоей «категории», так и выше и статуснее».

«Вы все победители, потому что вы не побоялись принять решение и подали свою заявку на конкурс. Вы не побоялись испытать себя, и у вас получилось. Вы уже стали лучшими из более чем полумиллиона участников первого студенческого конкурса «Твой Ход», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, обращаясь к финалистам конкурса. «Очень важная вещь в «Твоем Ходе», что все его участники являются его полноправными соавторами, и вы ими действительно стали».

В дни финала студенты также посещали внеучебные сессии, арт-центр и медиамастерскую. А кроме того, в программе финала конкурса «Твой Ход» были суперлекции от экспертов, практикумы и неформальные встречи с топ-менеджерами компаний-партнеров.

«Всем было интересно послушать друг друга», — призналась старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова. «Нам удалось сформулировать комментарии к студенческим проектам, и надеюсь, они были полезными. А мне было очень любопытно послушать, какая система приоритетов в головах у студентов: про будущую работу, про интерес, про мотивацию, про то, что они готовы делать, а что не готовы. Ведь «Норникель» — крупная компания, и перед нами стоит серьезный вызов привлечения на работу талантливых сотрудников. Поэтому для нас студенты с хорошим уровнем подготовки, мотивированные и потенциально заинтересованные в работе, конечно же, очень важная целевая аудитория».

200 победителей, которые выиграли по миллиону рублей, смогут потратить их на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Также 50 человек из них получили по 2,5 миллиона рублей на развитие своего университета, а еще Топ-10 финалистов смогут побывать на Плато Путорана, благодаря «Норникелю».