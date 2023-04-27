Общество 27 апреля 2023, 14:40 Кто пострадал, тому и управлять. В Минфине объяснили указ о «Юнипро» и «Фортуме» Замглавы Минфина: Росимущество не будет заниматься управлением «Юнипро» и «Фортума» РИА «Новости»

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Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранными активами, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он пояснил, что это возложат на российские компании, которые пострадали от действий недружественных стран, сообщил ТАСС.

Несколькими днями ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому Росимущество получило во временное управление 83,73% акций «Юнипро» (принадлежит германскому концерну Uniper) и 98,23% акций «Фортума» (ими владеет финляндская группа Fortum).

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Моисеев, комментируя этот документ, объяснил, что Росимущество в целом выполнило свои задачи.

«Там переизбрали совет директоров, назначили новых директоров», — указал он.

По его словам, указ президента подразумевает, что фактическим управлением будет заниматься компания, которая пострадала от недружественных государств.

«Это тем вызвано, что они выходцы из „Роснефти“. Фактически Росимущество действия предпринимать не будет. То есть кто пострадал, тому и управлять», — заключил Моисеев.

Компании «Юнипро» и «Фортум», которые перешли под внешнее управление, возглавили менеджеры «Роснефти», сообщал ранее РБК. Речь идет о руководителе департамента энергетики компании Василии Никонове и заместителе главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча» Вячеславе Кожевникове.