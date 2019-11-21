«Кто остался лежать там, себя защитить не может». Пересмотр итогов ВОВ призвали прекратить

Необходимо принять закон, который не позволил бы пересмотреть роль жителей Советского Союза во Второй мировой войне. Кроме того, нужно прекратить пересматривать итоги войны и перестать подвергать их сомнениям. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в четверг, 21 ноября, в ходе 57 сессии Парламентского собрания Союза России-Белоруссия.

«Мы должны принять законы, которые должны стать законами Европейского союза, Совета Европы, чтобы их (итоги войны и роль СССР — ИФ) не подвергали никаким ревизиям и сомнениям», — процитировал «Интерфакс» слова Володина.

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Он отметил, что правильным решением этого вопроса станет последовательное выстраивание эффективных шагов, которые позволят защитить историю и память о погибших героях. Кроме того, необходимо принимать решения, которые поставят точку в пересмотре итогов Второй мировой войны и иных интерпретациях роли советского народа.

Володин предложил поднять эту проблему в рамках конференции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нее планируют пригласить парламентариев из различных стран. Он подчеркнул, что в этом вопросе хотелось бы не ограничится словами, а перейти к действиям со стороны политиков, которые помогли бы увековечить и защитить наши память и историю.

Он также отметил, что с трибун парламентов различных европейских стран то и дело звучат неприемлемые заявления — они призывают пересмотреть итоги и ход войны.

«Нам крайне важно защитить память. Посмотрите, что происходит в Польше, какие звучат заявления. Те, кто остался лежать там, себя защитить не могут. Если мы промолчим — это предательство памяти, которую мы с вами должны нести по жизни», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что «руку никто не подаст тем правителям», кто решил пересмотреть историю и предать память о своих отцах — их никто не станет уважать. Ведь они сделали те оценки, которые «никто не приемлет».

«Сегодня Европа живет потому что советский солдат и офицер, погибнув, дали возможность ей развиваться», — заключил Володин.