«Кто-нибудь, скажите ему»: Джилленхол запустил свою линию одежды с принтом LOX

Актер Джейк Джилленхол объявил о запуске собственной линии худи с принтом LОX. Выручка от продажи каждой вещи будет направлена в фонд Actors Fund для поддержки пострадавших от пандемии театральных актеров Нью-Йорка.

Фото в таком худи Джилленхол опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Он уточнил, что одежду будет шить на местном производстве. В разработке дизайна ему помогал бренд Russ & Daughters.

«Нет ничего лучше, чем большой пакет бубликов и LOX! Надев худи с капюшоном, вы поддержите три сообщества, о которых мы заботимся: еда, театр и Нью-Йорк», — добавил актер.

В комментариях к посту русскоязычные подписчики не удержались от шуток из-за того, что надпись на худи созвучна с ругательством, обозначающим человека-неудачника.

«Русские есть? Думаю, вы поняли», «Мы дико орем», «Кто-нибудь, скажите ему», — написали пользователи.

Сам Джилленхол на эти комментарии никак не отреагировал.

Ранее ставший мемом после инаугурации президента США сенатор Берни Сандерс тоже запустил коллекцию одежды под названием Chairman Sanders Collection. Футболки и свитшоты с фото политика, на котором он сидит на стуле в варежках, продавали на его официальном сайте. Вырученные средства тоже пошли на благотворительность.