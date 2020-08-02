«Кто не пьет, тот Киркоров». Глава «Союза десантников России» припомнил певцу «хамский» ролик

Отличить обычного ряженого от настоящего десантника легко. А тот, кто не пьет в рамках ВДВ, тот Филипп Киркоров. Об этом «360» рассказал председатель исполнительного комитета Всероссийской общественной организации «Союз десантников России» Валерий Юрьев.

Он резко отрицательно относится к печально известным традициям представителей ВДВ.

«Купание в фонтанах, пьяные дебоши, шатание пьяными по городу — это не традиция воздушно-десантных войск», — заявил Юрьев.

Традиция ВДВ — в служении своей родине, выражении смелости, готовности прийти к слабому на помощь, выполнении задач любой ценой, даже ценой своей жизни. Вот это традиция ВДВ Валерий Юрьев.

В праздник по Парку Горького в Москве прошлись ряженые. Однако раскрыть их проще простого, уверен Юрьев. Выяснить это можно в беседе.

«В ходе разговора можно сразу понять, служил он в ВДВ или нет. Не служившего, даже если он книжек начитается умных про ВДВ, расколоть можно быстро», — отметил собеседник «360».

Кроме того, Юрьев высказал свое мнение по поводу юмористического ролика, на котором Киркоров в конце мая предстал в образе десантника.

«Наше отношение у десантников к Киркорову, особенно после хамского выражения своих эмоций в отношении ВДВ… У нас говорят так: „Кто в рамках ВДВ не выпьет, тот Киров“. Вот такое отношение», — заявил председатель комитета.

По его мнению, таким образом себя вести нельзя. Десантники завоевывали авторитет ВДВ потом, кровью, жизнями. Они обеспечивают наше существование, служат, чтобы мы могли любить, женщины — рожать детей, жить спокойно.

«Это все ВДВ. Они всегда впереди и на острие всех побед», — добавил Юрьев.

Киркоров подготовил ролик про ВДВ для юмористического скетч-шоу, в нем он предстал в образе десантника. Однако после этого на него обрушился шквал критики. Ветераны афганской войны призывали наказать артиста при встрече. Сенатор Франц Клинцевич предположил, что певец хотел эпатировать публику, но начал не с того, не с теми людьми и не теми словами. Он напомнил, что тельняшка и берет — сакральные символы.

А бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов сказал, что Киркорову лучше извиниться за опубликованное видео и убрать его из всех своих аккаунтов в соцсетях. Он посчитал, что артист оскорбляет два главных символа десантников: тельняшку и берет.