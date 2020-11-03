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    03 ноября 2020, 14:25

    Кто мог бы стать пожизненным сенатором? Объяснил Клинцевич

    Артур Блянихов

    Бывший член Совфеда Франц Клинцевич рассказал ИА Nation News, кто мог бы стать пожизненным сенатором.

    По данным информагентства, согласно поправкам в закон о формировании Совфеда, пожизненными сенаторами могут назначить граждан, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере общественной и государственной деятельности.

    «В список должны попасть академики, ученые, великие спортсмены, военачальники», — пояснил Клинцевич.

    По его словам, при всех возможных заслугах пожизненными сенаторами не могут стать крупные бизнесмены и олигархи, поскольку в обществе это будет воспринято крайне негативно.