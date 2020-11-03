Кто мог бы стать пожизненным сенатором? Объяснил Клинцевич

По данным информагентства, согласно поправкам в закон о формировании Совфеда, пожизненными сенаторами могут назначить граждан, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере общественной и государственной деятельности.

«В список должны попасть академики, ученые, великие спортсмены, военачальники», — пояснил Клинцевич.

По его словам, при всех возможных заслугах пожизненными сенаторами не могут стать крупные бизнесмены и олигархи, поскольку в обществе это будет воспринято крайне негативно.