Кто из ковидных пациентов может бесплатно поехать в санаторий, рассказали в Росздравнадзоре

Во все времена санаторно-курортное лечение оставалось одним из действенных способов поправить общее здоровье. Сейчас, во время пандемии, оно нередко требуется и тем, кто перенес коронавирус. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова рассказала, что воспользоваться возможностью получить бесплатную путевку в санаторий могут те, кто перенес заболевание в тяжелой форме.

В интервью «Парламентской газете» Самойлова сообщила, что в каждом отдельном регионе страны предусмотрены свои программы по реабилитации. Где-то людей могут направить в санаторий, где-то им предоставляется возможность подтянуть здоровье в реабилитационных центрах. Например, в Чебоксарах для этих целей используются грязелечебницы. Такие методы доступны на бесплатной основе, по медицинскому полису.

Разумеется, санаторно-курортное лечение касается не только пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По закону, путевки предоставляются льготным группам россиян. Например, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, членам семей таких категорий, в том числе детям.

Раз в год перечисленные граждане имеют право обратиться за получением бесплатного направления в санатории. При этом каждый регион может добавлять в этот перечень и других лиц по усмотрению властей на местах.