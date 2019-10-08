  • «Кто именно убил отца? — Я». Звонок сестры Хачатурян после убийства попал в Сеть

    08 октября 2019, 14:36

    Нина Петлинова

    В Сети появилась запись телефонного звонка в полицию, который одна из сестер Хачатурян сделала сразу после убийства своего отца. На аудиозаписи девушка представляется Ангелиной, но во время следственного эксперимента все трое сказали, что звонила Мария.

    Во время звонка девушка признается в убийстве отца и говорит, что сама ударила его ножом. Во время разговора она едва сдерживает слезы.

    Защитник Михаила Хачатуряна не увидел «ничего плохого» в избиении сестер. Но в переписке он говорил обратное

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    «Полицейский: Лет вам сколько?

    Девушка: 18.

    Полицейский: Хачатурян Ирина?

    Девушка: Ангелина Михайловна.

    Полицейский: Папа пьяный был?

    Девушка: Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде.

    Полицейский: Он употреблял наркотические вещества?

    Девушка: Нет, но у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил.

    Полицейский: А с кем вы были там?

    Девушка: Я с двумя сестрами.

    Полицейский: А сестрам сколько лет?

    Девушка: Одной 19, другой 17.

    Полицейский: Он на вас нападал с ножом, да?

    Девушка: Да.

    Полицейский: Кто именно ножом убил отца?

    Девушка: Я».

    Несмотря на то, что девушка представилась Ангелиной, все родственники утверждают, что это голос Марии. Более того, сами сестры во время следственного эксперимента также сказали, что звонила именно Мария.