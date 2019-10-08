Во время звонка девушка признается в убийстве отца и говорит, что сама ударила его ножом. Во время разговора она едва сдерживает слезы.

Защитник Михаила Хачатуряна не увидел «ничего плохого» в избиении сестер. Но в переписке он говорил обратное Подробнее

«Полицейский: Лет вам сколько?

Девушка: 18.

Полицейский: Хачатурян Ирина?

Девушка: Ангелина Михайловна.

Полицейский: Папа пьяный был?

Девушка: Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде.

Полицейский: Он употреблял наркотические вещества?

Девушка: Нет, но у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил.

Полицейский: А с кем вы были там?

Девушка: Я с двумя сестрами.

Полицейский: А сестрам сколько лет?

Девушка: Одной 19, другой 17.

Полицейский: Он на вас нападал с ножом, да?

Девушка: Да.

Полицейский: Кто именно ножом убил отца?

Девушка: Я».

Несмотря на то, что девушка представилась Ангелиной, все родственники утверждают, что это голос Марии. Более того, сами сестры во время следственного эксперимента также сказали, что звонила именно Мария.