«Кто именно убил отца? — Я». Звонок сестры Хачатурян после убийства попал в Сеть
Во время звонка девушка признается в убийстве отца и говорит, что сама ударила его ножом. Во время разговора она едва сдерживает слезы.
Защитник Михаила Хачатуряна не увидел «ничего плохого» в избиении сестер. Но в переписке он говорил обратноеПодробнее
«Полицейский: Лет вам сколько?
Девушка: 18.
Полицейский: Хачатурян Ирина?
Девушка: Ангелина Михайловна.
Полицейский: Папа пьяный был?
Девушка: Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде.
Полицейский: Он употреблял наркотические вещества?
Девушка: Нет, но у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил.
Полицейский: А с кем вы были там?
Девушка: Я с двумя сестрами.
Полицейский: А сестрам сколько лет?
Девушка: Одной 19, другой 17.
Полицейский: Он на вас нападал с ножом, да?
Девушка: Да.
Полицейский: Кто именно ножом убил отца?
Девушка: Я».
Несмотря на то, что девушка представилась Ангелиной, все родственники утверждают, что это голос Марии. Более того, сами сестры во время следственного эксперимента также сказали, что звонила именно Мария.