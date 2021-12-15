Россиянам объяснили, кто и зачем взламывает камеры домашнего видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения, расположенные в домах и квартирах, хакеры могут взламывать с целью шантажа. Об этом «Газете.ru» рассказал эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур.

«В случае шантажа поводом для вымогательства могут быть не только кадры интимного содержания, но и видео повседневной жизни. Многие люди боятся публичности и идут на сделку с мошенниками под угрозой публикации видео в широком доступе», — рассказал Мур.

Он посоветовал не идти на переговоры с шантажистами. Стоит помнить, что цель злоумышленников — получить деньги, а не опубликовать записи по-настоящему. Эксперт рассказал, как защититься от подобных ситуаций. Для этого на оборудовании нужно установить сложные пароли.

«Многие пользователи после покупки оставляют настройки безопасности видеокамеры по умолчанию, забывая, что не все производители устройств генерируют уникальные или сложные пароли. В результате хакеры с легкостью подбирают коды доступа, пользуясь шаблонами фирм-производителей», — пояснил специалист.