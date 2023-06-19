Общество 19 июня 2023, 12:42 «Кто, если не мы?». Будущие контрактники рассказали о желании записаться на военную службу Будущие контрактники из Москвы рассказали о своем желании записаться на военную службу Информационный центр правительства Москвы

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В столичном пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова будущие военные рассказали АГН «Москва» о том, что сочли нужным выполнить свой долг.

«В ВДВ есть такой девиз: „Кто, если не мы?“. <…> Другой не пойдет, я откажусь, а кто будет Родину защищать? Поэтому я принял это решение», — сообщил мужчина.

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Другой доброволец заявил, что всегда ассоциировал себя с Россией и Советским Союзом, и поэтому решил служить.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за защиту Родины.